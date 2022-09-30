В срыве поставок оружия власти винят «союзника», оппозиция - Пашиняна

Провластный депутат, член парламентской комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян указывает на две причины: фактор Азербайджана, который делает все, чтобы не допустить продажи оружия Армении, а также последние геополитические процессы и российско-украинская война.

«К сожалению, поставки этого оружия затягиваются, чего мы сегодня не можем терпеть. И, да, есть именно страны-союзники, причинами затягивания являются именно они. Причины затягивания могут быть разными. Конечно, не исключен фактор Азербайджана, который будет делать все, чтобы Республика Армения не приобрела оружие. Но также, принимая во внимание те обстоятельства, что у нас есть ряд реалий из-за геополитической ситуации на сегодняшний день, и в разных местах идут боевые действия, нехватка вооружений также обусловлена и этим, и люди пытаются использовать это оружие сами, вместо того, чтобы выполнять договорные обязательства и давать оружие. Но никакая причина не может быть уважительной, потому что оружие - это вопрос национальной безопасности, вопрос сохранения государственности, и те, кто не выполняют свои обязательства, не поставляя оружие, прекрасно понимают последствия для Республики Армения, если они не поставят оружие», - сказал он.

Разве это не упущение Армении, что Азербайджан может влиять на ее союзников, чтобы те не выполняли свои договорные обязательства? По словам Армена Хачатаряна, нужно быть реалистами, сегодня союзники руководствуются своими геополитическими интересами.

«У наших союзников также есть серьезные интересы и связи с Азербайджаном и Турцией, и вопрос в том, какие интересы предпочтительнее и выше. Конечно, это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ждать, что будет делать Азербайджан дальше. Мы уже продвигаем другие интересы с другими странами, мы также пытаемся продвигать свои интересы по-другому и приобретать это оружие. Но самый большой и печальный факт заключается в том, что именно страны-союзники препятствуют процессу приобретения нами оружия», - отметил провластный депутат.

Между тем, в невыполнении союзниками обязательств по поставкам вооружений Армении оппозиция обвиняет самого премьер-министра Никола Пашиняна.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею», член возглавляемой третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян, спрашивает, почему трем бывшим президентам Армении удавалось решать вопрос с ввозом оружия, и даже бесплатно, а Пашиняну – не удается.

По утверждению оппозиционного депутата, причина не в российско-украинской войне, поскольку Пашинян был избран премьер-министром задолго до этой войны. «Только во время президентства Сержа Саргсяна Республике Армения было предоставлено безвозмездно пятьдесят тысяч тонн поддержки в виде вооружения. То есть, как получилось, что до этого троим руководителям страны удавалось привозить оружие в Армению, а ему не удается? Я думаю, что проблема в любом случае заключается в Пашиняне», - сказал Мамиджанян.

На замечание, что, возможно, играет роль тот факт, что Россия находится в состоянии войны, Мамиджанян ответил: «Россия вовлечена в прямую фазу украинского кризиса с февраля. К сожалению, Никол Воваевич Пашинян находится у власти в Армении с мая 2018 года. Между этими событиями было достаточно времени».