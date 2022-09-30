Международная кризисная группа назвала четыре причины обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе

Эксперты Международной кризисной группы, одного из самых авторитетных и хорошо информированных западных исследовательских институтов, пытаются ответить на этот вопрос в опубликованном на днях отчете, указывая на четыре основные причины эскалации ситуации.

Первая, по мнению экспертов, это война в Украине.

«Не исключено, что Азербайджан воспользовался войной, которую Россия ведет на Украине, что отвлекло внимание не только Москвы, но и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Вашингтона и Парижа, которые до недавнего времени были главными посредниками в переговорах. Это версия, с которой согласны многие в Ереване, утверждающие, что пока внимание сопредседателей находится в другом месте, Баку, не упуская момента, пытается изменить стратегическую карту в свою пользу и занять более выгодную позицию для решения карабахского конфликта», - отмечают специалисты Международной кризисной группы.

Вторая причина, по мнению авторов доклада, находится в сфере отношений между президентом Азербайджана и его турецким коллегой.

«Возможно, Азербайджан торопится. Один из азербайджанских провластных аналитиков предполагает, что Ильхам Алиев хочет подписать мирное соглашение в ближайшие два-три месяца. Одной из причин этого могут быть президентские выборы, которые должны состояться в Турции в июне 2023 года. Алиев опасается, что в результате этих выборов могут ослабнуть позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана, являющегося убежденным сторонником Азербайджана, что, в свою очередь, может ослабить поддержку Азербайджана со стороны Анкары на переговорах», - отмечают авторы доклада. Они приводят слова своего провластного азербайджанского собеседника: «Любое правительство в Турции будет защищать Азербайджан, но не каждое правительство будет защищать интересы Азербайджана против России, как это делает Эрдоган, одновременно оставаясь независимым от Запада».

По мнению экспертов, о третьей причине чаще всего говорят в столице Армении. «Некоторые в Ереване связывают последнее обострение ситуации с желанием Азербайджана получить сухопутный коридор через территорию Армении в Нахичевань, коридор, который должны охранять российские пограничники», — отмечают аналитики Международной кризисной группы, напоминая, что в заявлении от 9 ноября 2020 года содержится пункт об открытии всех путей сообщения, в том числе дороги, соединяющей основную территорию Азербайджана с Нахичеванью.

«Западные дипломаты, хорошо знакомые с ходом переговоров, утверждают, что им казалось, что, исходя из обоюдного экономического интереса, решить этот вопрос проще всего. Дипломаты даже утверждают, что стороны были близки к достижению договоренности весной 2022 года. Попытки дипломатического прорыва, однако, исчезли во время саммита, состоявшегося 31 августа», — отмечают аналитики Международной кризисной группы.

Последней проблемой, которая может способствовать возникновению очередного кризиса, является вопрос о так называемых анклавах: «Азербайджан хочет вернуть себе 8 сел, находящихся под контролем Армении, но находящихся в пределах границ Азербайджана, признанных ООН, которые, в свою очередь, совпадают с административными границами советского периода».

«Азербайджан постарается использовать новые районы, захваченные на территории Армении, как игральную карту, чтобы вернуть анклавы», - сказал в беседе с авторами доклада один из местных экспертов, подчеркнув, что этот вопрос стал актуальным для Азербайджана в 2020 году.