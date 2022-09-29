Пашинян посетовал на то, что страны-союзники не поставляют закупленное Арменией оружие

Армения, у которой есть оккупированные Азербайджаном территории, в некоторых случаях платила за оружие, но поставки этого оружия не осуществлялись, в том числе странами-союзниками, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, не раскрыв скобок, какую страну-союзника имеет в виду. Главным поставщиком оружия Армении до сих пор была Россия.

Пашинян также не исключил, что в этом вопросе может играть свою роль и Азербайджан. «Есть у них определенные успехи в смысле отношений с нашими союзниками, где, возможно, они пытаются воспрепятствовать поставкам оружия и боеприпасов в Армению. У нас есть случаи, когда осуществляется оплата в сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам вооружения в Армению не выполняются, в том числе странами-союзниками», - сказал он.

По словам Пашиняна, все это происходит с долгосрочной целью, чтобы Армения отказалась от государственности и суверенитета. «Но я также хочу подчеркнуть, что, несмотря на все факторы, мы полны решимости сохранить нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность. И слава всем тем героям, которые стоят на позициях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», - заявил премьер.

В сложившейся ситуации, по словам главы Армении, правительство активно работает со всеми международными партнерами, предлагая им в качестве решения развертывание международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе.

Впервые такое предложение Пашинян сделал в конце мая прошлого года, когда на армяно-азербайджанской границе также была напряженность, были пленные армянские военнослужащие, а азербайджанцы продвинулись в направлении озера Сев лич в Сюнике. Однако год назад Пашинян предлагал разместить на границах «наблюдателей от России или стран, представляющих сопредседательство Минской группы ОБСЕ», а сегодня говорил только об ОБСЕ или ООН.