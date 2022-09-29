Хоакин Капаррос больше не будет возглавлять сборную Армении по футболу

Федерация футбола Армении (ФФА) и главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Испанский специалист больше не будет возглавлять национальную сборную Армении.

Согласно сообщению ФФА, президент ФФА Армен Меликбекян 28 сентября встретился с Хоакином Капарросом и обсудил выступления сборной Армении в этом году. В ходе встречи была достигнута обоюдная договоренность не продолжать сотрудничество.

Меликбекян поблагодарил испанского специалиста за его работу, за то, что в трудные для Республики Армения дни оставался рядом со сборной, за проявленные в ходе работы лучшие человеческие качества и высокий профессионализм, отмечается в сообщении.

«Под руководством Хоакина Капарроса национальная сборная Армении впервые в своей истории выиграла официальный турнир, заняв первое место в своей группе дивизиона С Лиги Наций УЕФА. Под руководством испанского специалиста сборная Армении провела самую длинную беспроигрышную серию в своей истории – 9 игр. Армянская сборная, ведомая 66-летним специалистом, провела ряд ярких матчей в отборочном раунде чемпионата мира, подарив болельщикам массу прекрасных эмоций.

Руководство Федерации футбола Армении, сотрудники, работавшие вместе с Хоакином Капарросом, еще раз выражают огромную благодарность испанскому специалисту за его работу и желают ему новых успехов в дальнейшей карьере», - отмечает Федерация.

Хоакин Капаррос возглавлял национальную сборную Армении по футболу с марта 2020 года.