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Пашинян: Размещение международной наблюдательской миссии является абсолютной необходимостью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

После очередного обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в своем микроблоге в Twitter, в которой призвал осудить и остановить нападение Азербайджана.

«Вследствие нового азербайджанского нападения сегодня на территории Армении погибли трое армянских солдат. Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Азербайджанское вторжение должно быть осуждено и остановлено.

Вывод азербайджанских войск и размещение международной наблюдательской миссии на пострадавших от оккупации армянских территориях является абсолютной необходимостью», - написал армянский лидер.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о том, что в 18:00 ВС Азербайджана начали обстрел из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия армянских позиций на восточном направлении границы, вынудив армянскую сторону прибегнуть к ответным действиям.

Позднее Минобороны сообщило о трех погибших армянских военнослужащих.

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