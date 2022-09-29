Пашинян: Размещение международной наблюдательской миссии является абсолютной необходимостью

«Вследствие нового азербайджанского нападения сегодня на территории Армении погибли трое армянских солдат. Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Азербайджанское вторжение должно быть осуждено и остановлено.

Вывод азербайджанских войск и размещение международной наблюдательской миссии на пострадавших от оккупации армянских территориях является абсолютной необходимостью», - написал армянский лидер.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о том, что в 18:00 ВС Азербайджана начали обстрел из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия армянских позиций на восточном направлении границы, вынудив армянскую сторону прибегнуть к ответным действиям.

Позднее Минобороны сообщило о трех погибших армянских военнослужащих.