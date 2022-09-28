«Подаренный Шойгу кинжал был единственным оружием, прибывшим из России в Армению» - провластный депутат

«Это было единственное оружие, которое прибыло в Армению», - сказал провластный депутат Гагик Мелконян, имея в виду кинжал, подаренный бывшему министру обороны Аршаку Карапетяну его российским коллегой Сергеем Шойгу. Помимо этого символического подарка, после 44-дневной войны в Армению из России никакого другого оружия не поступало, заявил член парламентской комиссии по обороне и безопасности.

«Сейчас мы подошли к моменту, когда наша страна находится в тяжелейшей ситуации, и ни ОДКБ, ни Россия нам не помогают», - подчеркнул Мелконян.

Шойгу подарил кинжал своему армянскому коллеге год назад, заявив, что «можно считать, что процесс поставок оружия в Армению начался». Что изменилось, почему Россия не выполняет своего обещания? Провластный депутат прямо на эти вопросы не ответил, но возмутился тем, что в этом обвиняют правительство Пашиняна: «Уважаемый, если человек не дает тебе оружие, в чем твоя вина?»



В день сентябрьских боев Пашинян в Национальном собрании заявил, что деньги на оружие есть, но по объективным и субъективным причинам его либо не продают, либо доставить его в Армению проблематично. В чем заключаются проблемы, премьер-министр не уточнил. Мелконян, восемь лет занимавший пост замминистра обороны, утверждает, что США продадут Армении оружие, если она выйдет из ОДКБ.

«Да, это предварительное условие, они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ», - подчеркнул он.

Соединенные Штаты официально не выдвигали подобного публичного требования. Кому они это сказали, когда сказали? Провластный депутат не уточнил, но заявил, что таково условие. А правящая фракция начала обсуждения по вопросу о выходе из ОДКБ или заморозке членства Армении, заверил Мелконян.

«Подобные вопросы во фракции предлагались, они обсуждаются и будут обсуждаться, окончательный результат мы пока не озвучили», - отметил депутат.

Насколько реалистично военное сотрудничество с Западом параллельно с членством в ОДКБ? На этот вопрос из мест заключения ответил бывший министр обороны Давид Тоноян. Членство в ОДКБ никогда не было препятствием для военных закупок у Запада, это искусственно созданный миф, заявил он.

«Примерно двух лет или более 1,5 лет было достаточно, чтобы у нас появилось достаточно вооружения. Хорошо, от кого зависело обустройство границ, почему этого не сделали? Это зависело от России или от Иордании, почему они этого не сделали?» - сказал Тоноян.

Если бы Пашинян хотел защищать Армению так же сильно, как свою власть, он бы нашел способы закупить оружие, заметил бывший заместитель министра обороны, республиканец Артак Закарян. Россия является основным поставщиком оружия, но не единственным, сказал бывший чиновник.

«Список стран, поставляющих оружие в Армению, достаточно разнообразен, в частности, Армения приобретала оружие у Словакии, Чехии, Польши, Украины, Беларуси, Индии, Иордании, с которыми у нее было сотрудничество в различных форматах», - отметил Закарян.

Не нужно выходить из ОДКБ, чтобы покупать оружие из других источников, власти не представляют себе роль ОДКБ, возразил Мелконяну Закарян. «Если у Республики Армения есть доверие, а рынок оружия в первую очередь основан на доверии, и если так называемый премьер-министр заявляет с трибуны Национального собрания, что у них есть проблема с поставками оружия, то это в первую очередь говорит о недоверии к нему», - сказал он.



Если США захотят продавать оружие, членство в ОДКБ не будет препятствием, комментарии о том, что это оружие может оказаться в руках союзника Армении России, необоснованы, оно может оказаться в любом случае, добавил Закарян.

«Все армяно-российские договоренности достаточны для приобретения любого вида оружия, если у вас есть политическая воля вести переговоры, завоевывать доверие, достойно выполнять свои союзнические обязательства и быть честным со своим союзником до конца, то нет проблем», - сказал Закарян.

В 90-е годы Армения приобретала оружие и у других стран помимо России. И сейчас должны были договариваться и решать вопрос вооружений, используя любую возможность, утверждал в недавних интервью заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян, напомнив, что в 90-е годы они закупили у Китая ракетные комплексы, что не очень понравилось России и США, но безопасность Армении диктовала это.

Второй президент Армении Роберт Кочарян на сегодняшней пресс-конференции также призвал не верить словам Пашиняна. «И не верьте, что невозможно купить оружие, мы покупали оружие и в России, и в Европе, и в Китае, и в других местах. Это не проблема», - сказал он.

И Закарян, и Кочарян утверждают, что действующая власть в конце концов может обсудить вопрос военного сотрудничества с соседним Ираном - по части как закупки вооружения, так и проведения совместных военных учений.