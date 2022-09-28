Пропавший без вести военнослужащий неожиданно позвонил отцу

Родители и родственники военнослужащего, пропавшего без вести с 14 сентября, две недели искали его, пытаясь получить информацию как от Минобороны, так и от Красного Креста.

Его дядя, Айк Антанян, на днях во время акции протеста перед зданием Министерства обороны рассказал, что Самвел уже два месяца служил в воинской части Капана близ села Неркин Ханд. За несколько часов до боевых действий он вместе с сослуживцами поднялся на позиции для выполнения инженерных работ. После этого азербайджанская сторона начала нападение, и больше от сына никаких вестей не было.

«Говорят, есть погибшие, есть пропавшие, есть кто-то в лесу... Где они были, там их ищет не разведка, то есть, разведки нет, ищут лесники, знакомые с лесом люди», - сказал Айк Антанян.

По соображениям безопасности Минобороны не сообщает подробностей о том, как почти через две недели удалось найти 20-летнего военнослужащего. Пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян лишь отметил, что военнослужащий не ранен, состояние его здоровья удовлетворительное.

«27 сентября был обнаружен рядовой Самвел Григорьевич Антанян, считавшийся пропавшим без вести с 14 сентября после крупномасштабной агрессии Азербайджана. Отмечу, что состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное. На данный момент я не могу сказать, в какой местности найден военнослужащий. Из соображений безопасности местность не указывается», - сказал он.

Сегодня мы посетили дом Антонянов в Аштараке. Однако дома никого не было. Соседи рассказали, что известие о том, что Самвел жив, стало для всех чудом. По их сведениям, парню удалось вернуться через леса.

Жена дяди Антаняна лишь сказала Радио Азатутюн, что мама Самвела сейчас очень взволнована, она не в состоянии разговаривать, они хотят наконец-то увидеть сына, понять, что все хорошо. «Но сейчас в любом случае ребенок жив и здоров. Слава Богу, наши молитвы дошли, наш ребенок вернулся к нам. А больше ничего, извините, не могу сказать», - сказала женщина.

Как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян, Самвел Антанян в ближайшие дни будет вызван в Главное военное следственное управление для допроса. Его еще не допросили.

Возвращение Самвела Антаняна пробудило большие надежды у родителей пропавших без вести военнослужащих. Они продолжают стучаться в двери разных инстанций в надежде получить хоть какие-то новости.

Сын Ваана Андреасяна, 19-летний Вазген, пропал без вести на позициях Верин Шоржа. В последний раз он звонил дяде 13 сентября, в 8 часов, сказал, что не ранен, не в плену, после чего связь прервалась.

Отец говорит, что они находятся в состоянии неопределенности уже 15 дней, не знают, в плену их сын или ранен и где-то укрывается. Он видел на азербайджанских сайтах одно видео, пленный армянский военнослужащий на этом видео похож на его сына. Ваан Андреасян говорит, что вся надежда на это видео, но он не уверен, что на нем Вазген.

«Я просто не знаю, как можно не предпринимать никаких действий 15 дней, не сообщать никаких новостей?.. Если они в плену, пусть дадут список пленных, скажут: ваш ребенок в плену, чтобы мы успокоились, хотя бы переживали уже за другое. Но в этой неопределенной ситуации мы уже сходим с ума, не знаем, куда обращаться, к кому обращаться. К кому бы ни обращались, говорят: потерпите. Как долго нам ждать?.. 15 дней немало. Может, мой ребенок ранен, где-то истекает кровью?» - сказал отец Вазгена.

Большинство военнослужащих пропали без вести как раз в тех местах, где удалось продвинуться азербайджанским войскам. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян, азербайджанцы продвинулись в направлении села Неркин Ханд Сюникской области, села Шоржа Гегаркуникской области и города Джермук Вайоцдзорской области.

До сих пор неизвестно точное число военнослужащих, пропавших без вести после боев 13 сентября.