Стрельба на армяно-азербайджанской границе: Ереван и Баку обвиняют друг друга

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, отмечая, что огонь был открыт из минометов и крупнокалиберных винтовок.

Армянская сторона прибегла к ответным действиям, отметил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

На просьбу Радио Азатутюн прокомментировать распространяемую информацию о том, что стрельба велась в направлении Джермука, вице-мэр города Вардан Саргсян ответил так: «В Джермуке тихо, выстрелов не слышно».

В свою очередь, в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня, открыв огонь по азербайджанским подразделениям, расположенным в Кельбаджарском районе. Согласно Баку, с азербайджанской стороны есть один раненый.