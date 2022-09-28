Спустя более двух недель после нападения 13 сентября правительство Армении все еще не уточняет число погибших

Спустя более двух недель после нападения Азербайджана 13 сентября правительство Армении не уточняет число погибших, лишь отмечая, что в результате кровопролитных боев у армянской стороны 206 погибших и пропавших без вести.

Сколько из них погибли и сколько пропали без вести, неясно. На прошлой неделе азербайджанская сторона передала Еревану 133 тела. Государственные учреждения до сих пор не обнародовали имена погибших, не пояснив причин. Правительство также не уточняет, какие территории после боев перешли под контроль Азербайджана.

Премьер-министр Пашинян заявил лишь о потере 10 квадратных километров. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян Радио Азатутюн лишь сообщил, что сейчас уточняются все виды потерь.

Между тем, жизнь в районах, подвергшихся нападению 13 сентября, постепенно возвращается в нормальное русло. Ситуация в Джермуке, который две недели назад подвергся обстрелу азербайджанских вооруженных сил, сейчас спокойная.

«Стрельбы нет, люди постепенно возвращаются в город, нормальная жизнь постепенно восстанавливается, начинает функционировать инфраструктура, обслуживающие организации и сервисы с каждым днем увеличиваются, активизируются, работают магазины, работают банки», - сообщил Радио Азатутюн заместитель мэра Джермука Вардан Саргсян.

Размер ущерба в курортном Джермуке еще уточняется, сказал вице-мэр. «Нет, мы еще на стадии оценки, я пока не могу сказать, какой ущерб, какого размера, какого рода», - сказал Саргсян.

В течение всего этого периода медучреждения не прекращали свою работу, сообщил вице-мэр, по словам которого, до сих пор закрыты детские сады и школы. В отличие от школ, которые пока работают дистанционно, школы села Гндеваз уже начали открываться.