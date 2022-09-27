Спустя два года после 44-дневной войны 203 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Последние данные о погибших были объявлены с трибуны парламента несколько месяцев назад - 3825 человек. «Тела большинства из них найдены, их ДНК идентифицированы, они были захоронены в 2021 году», - заявил премьер-министр Пашинян.

Есть семьи с одним, двумя, тремя погибшими. Так, Венера Гараян потеряла мужа и двух сыновей.

В этой войне также было убито 80 мирных жителей, которые либо оказались под обстрелом азербайджанских вооруженных сил, либо не покинули свои населенные пункты, это в основном пожилые люди. 38 человек были убиты самыми жестокими способами: стрельба с близкого расстояния, физическое насилие, применение холодного оружия, обезглавливание.

Помимо захороненных жертв и пропавших без вести, два года спустя есть еще и непогребенные тела. Сколько их, в Следственном комитете не разглашают.

Год назад 100 тел и останков все еще находились в полиэтиленовых пакетах в морге Мецамора. Они и сейчас там, их количество не сильно уменьшилось. Эти тела в основном опознаны, но родители не верят экспертизе, не верят, что их сыновья погибли. Они надеются, что их сыновья находятся в плену.

Пропавшими без вести считаются 203 военнослужащих.

По неподтвержденным данным армянской стороны, в Азербайджане содержатся около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя все еще содержащихся в азербайджанских тюрьмах пленных «террористами».

Катастрофа 44-дневной войны еще не закончилась. Началась новая. Родители хоронят своих сыновей, погибших в боях в этом месяце, ищут пропавших без вести, ждут возвращения пленных.