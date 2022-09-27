Сегодня вторая годовщина начала Второй карабахской войны

Два года назад 27 сентября началась Вторая карабахская война, в которой с армянской стороны погибло почти 4 тысячи военнослужащих.

Родственники погибших вновь заявили, что не позволят премьер-министру Николу Пашиняну и его соратникам войти в пантеон.

Накануне вечером СМИ написали, что члены правительства 27 сентября в «Ераблур» не поедут. По состоянию на 10:00 утра в «Ераблур» не приехал ни один представитель власти, скопления полицейских сил в районе пантеона также не было.

21 сентября, когда в Армении отмечали День независимости, родители погибших также были в «Ераблуре» с ночи, чтобы не допустить приезда премьер-министра Никола Пашиняна в пантеон. Перед приездом премьера полицейские попытались открыть дорогу, применив силу в отношении родителей погибших, в том числе женщин. В итоге они задержали около четырех десятков родителей, перегородивших улицу.

После действий «красных беретов» в «Ераблуре» 35 неправительственных организаций потребовали отставки начальника полиции Ваге Казаряна. Из полиции сообщили, что на заседании дисциплинарной комиссии полиции было принято решение обратиться к начальнику полиции с просьбой привлечь к ответственности четырех полицейских – двоих из них уволить, одному объявить выговор, а другому строгий выговор.