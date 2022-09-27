Пашинян заявил о необходимости признания бывших административных границ и начала обсуждений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

Об этом он заявил накануне во время церемонии встречи в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян напомнил, что административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном стали государственными границами в первые месяцы независимости двух стран, когда и Армения, и Азербайджан подписали и ратифицировали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.

«Что касается долгосрочных решений, то считаю необходимым идти путем подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном с взаимным признанием границ, утвержденных Соглашением от 8 декабря 1991 года. Армения готова к открытию региональных коммуникаций и строительству новых коммуникаций в соответствии с национальным законодательством стран, через которые они проходят.

Придаем также важность урегулированию нагорно-карабахского вопроса, которое будет гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Думаю, что начало обсуждений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом может быть полезным. В этом контексте я должен подчеркнуть роль Франции как страны-сопредседателя ОБСЕ», - в частности, заявил Никол Пашинян.

Пашинян вновь подчеркнул, что 13-14 сентября Азербайджан совершил агрессию по отношению к суверенным территориям Армении.

«В результате азербайджанской оккупации ситуация в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Думаю, что направление международной наблюдательной миссии в пострадавшие от азербайджанской оккупации районы и приграничную зону поможет международному сообществу получать прямую, а не опосредованную информацию.

Убежден, что Совет Безопасности ООН также должен продолжать держать этот вопрос в центре внимания, и рассчитываю на поддержку председательствующей страны [Франции] в этом вопросе», - заявил армянский премьер.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, вновь подчеркнул, что в Париже убеждены в том, что применение силы не может быть решением ни для Армении, ни для Азербайджана, и что необходимо немедленно возобновить диалог.

«Все нерешенные вопросы, которых очень много, должны решаться исключительно путем переговоров. Переговоры ведутся в разных форматах, в том числе под эгидой ЕС, и они должны быть возобновлены», - заявил Макрон.