«Уже 13 дней у нас нет никаких новостей» - родители пропавших без вести солдат снова собрались у здания Минобороны

«Детей подняли на проведение строительных работ около 10 часов 12-го числа, а ночью 13-го числа началось, и никакой информации нет», - сказал один из родителей.

Сын Айка Антаняна всего два месяца отслужил в воинской части Капана, он пропал с позиций близ села Неркин Ханд, сейчас эта территория находится под контролем Азербайджана. Семья ничего не может узнать, никто - от командира до старшего на посту - не дает никакой информации.

«Командира нет, мы были и в полку, некому отвечать, мы были и в воинской части, некому отвечать, приходим, нам говорят: «командир пошел на посты», идем на посты, говорят: «командир пошел в часть», приходим в часть, нам говорят: «командир пошел на совещание», и никакого ответа», - рассказал Антанян.

Несколько десятков родителей собрались внутри здания Минобороны, с ними побеседовал начальник управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил. От него родители получили следующий ответ: «Идите и ждите».

Сын Сержика Казаряна был на позициях близ Верин Шоржа. Он обращается к премьер-министру Пашиняну, напоминает ему, что тот тоже был родителем солдата. «Я ожидаю, что Вы посмотрите на наших людей глазами родителя солдата и скажете свое слово людям, которые сейчас находятся внутри. Второй вопрос: Министерство обороны, господин Папикян, ровно 13 дней нет никаких новостей, у меня нет информации о моем ребенке и всех остальных детях. Сейчас обращаюсь к Вам, какие меры вы принимаете? Уже 13 дней в том овраге лежат раненые и тела погибших. Вы не проявляете никакой инициативы, чтобы хотя бы раненых детей как можно скорее вывезти оттуда, чтобы они сейчас были спасены», - сказал Казарян.

«Почему вы не предприняли никаких действий в первый же день, чтобы вынести раненых детей, а также погибших с поля боя?» - спрашивает отец.

Ни у кого из матерей не было сил и желания говорить с журналистами. Они также ходили по моргам, осматривали тела погибших военнослужащих, видели фотографии, но их детей там не было.

«Тела в том овраге растерзают волки, лисы, как вы их отдадите родителям?» - сказал Сержик Казарян.

Проводятся ли поисковые работы? Родители в основном интересуются позициями близ сел Неркин Хэнд, Срашен Капанского района и села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Азербайджанские вооруженные силы продвинулись в этих районах, а также в Джермуке.

Представитель Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни подчеркивает, что они еще ведут переговоры со сторонами.

«Обсуждения со сторонами на эти темы не прекращались, мы по-прежнему готовы участвовать в поисковых работах или работах по вывозу раненых, тел погибших, начиная с того момента, когда у нас будут все возможные гарантии и договоренности сторон», - сказала Зара Аматуни.



Была попытка начать поисковые работы на позициях близ Неркин Ханда сразу после окончания боевых действий, 15 сентября. Но азербайджанская сторона захватила в плен бригаду въехавшей на территорию для вывоза тел машины скорой помощи Капана. Через несколько часов четырех армян обменяли на тела двух азербайджанцев и одного раненого азербайджанца, находившихся на армянской стороне. Предполагается, что сейчас азербайджанская сторона просто не позволяет войти на подконтрольные ей территории.



13 сентября мужчина из Вардениса не смог связаться со своим сыном, служащим в Джермуке, и совершил самоубийство, однако позже в тот же день сын позвонил домой и сообщил, что ранен. От членов семьи мы узнали, что звонков больше не было, судьба раненого военнослужащего неизвестна.



Официально было объявлено, что число погибших и пропавших без вести в боях в этом месяце превышает 207 человек. Уже 14-й день не уточняются их имена и фамилии.