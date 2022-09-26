В Армении сформировались еще более высокие инфляционные ожидания. По мнению экспертов, очередная волна наплыва россиян приведет к новому росту цен, вырастут цены на различные услуги.

«В первую очередь это будет обусловлено масштабом нового притока людей, в зависимости от того, насколько масштабным он будет и насколько резко произойдет. Естественно, это окажет определенное влияние на экономику и инфляцию», - отметил экономист Нарек Карапетян.

Он напомнил, что в марте, когда из-за российско-украинской войны начался первый приток россиян в Армению, выросли цены на недвижимость, аренду жилья и услуги, одним словом, все, что связано с иностранцами. Теперь экономист ожидает повторения того же сценария.

«Мы еще не знаем, какого масштаба будет новый наплыв, есть только ожидания по этому поводу с учетом текущей ситуации на контрольно-пропускных пунктах и т.д. Но, тем не менее, реальной картины этого наплыва у нас нет. Когда мы увидим эту картину, тогда уже все станет ясно. Тем не менее, да, это опять же может иметь в основном инфляционное воздействие на услуги», - подчеркнул Карапетян.

По последним опубликованным официальным данным, в первой половине этого года в Армении поселились около 40 тысяч россиян. Через несколько часов после объявления Путиным о частичной военной мобилизации 21 сентября начался новый наплыв людей в Армению и другие страны, у которых безвизовый режим с Россией, резко подорожали авиабилеты, увеличились очереди на пограничных пунктах.

Пока нет новых опубликованных данных о том, сколько россиян переехало в Армению за последние дни.

«Спрос увеличивается, а производство услуг негибкое, если мы, например, в случае увеличения спроса на товары можем быстро организовать импорт, и спрос будет быстро удовлетворен, то это же самое невозможно сделать в случае с услугами, особенно с услугами в сфере недвижимости», - отметил экономист.

«Они также создадут спрос на рынке недвижимости. То есть, создадут платежеспособный спрос и на рынке услуг общепита, и на рынке недвижимости», - сказал экономист Сурен Парсян.

Парсян заметил, что рынок недвижимости уже реагирует на эту новую волну наплыва россиян, цены на аренду квартир растут. С помощью известных онлайн-площадок даже в пригороде столицы сейчас сложно найти, к примеру, трехкомнатную квартиру дешевле 250 тыс. драмов.

После начала российско-украинской войны армянский драм подорожал. Специалисты связывали это в первую очередь с привезенными россиянами деньгами, однако с 13 сентября, сразу после приграничных столкновений, драм несколько потерял свои позиции.

«В те дни доллар резко подорожал, это связано с тем, что люди пытались создать себе финансовые подушки, чтобы убежать от возможной войны или вывести свои капиталы из Армении. Но когда с российской стороны пришло известие о частичной мобилизации, начался приток денег в Армению», - подчеркнул экономист.

Что будет через несколько месяцев, насколько сильным будет влияние на цены и как поведет себя армянская валюта, эксперты прогнозировать не спешат, говорят, что это будет зависеть от ряда факторов: от масштабов притока людей в Армению, от срока пребывания здесь иностранцев и т.д.

По последним данным, за год цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 12,5%, цены в сфере транспорта, организации отдыха и услуг также зафиксировали двузначный рост. Рестораны и отели предоставляют свои услуги примерно на 8% дороже.