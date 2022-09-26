На состоявшихся в 18 общинах выборах в ОМС правящая партия победила лишь в 8

Вчера в 18 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной избирательной системе, по итогам которых только в 8 из них победу одержала правящая партия «Гражданский договор» (ГД).

Это общины Талин и Цахкаовит Арагацотнской области, общины Гюлагарак и Берд Лорийской области, общины Арени и Ехегис Вайоцдзорской области и общины Акунк и Джрвеж Котайкской области.

Кстати, в Джрвеже, где ГД была единственной партией, принимавшей участие в выборах, была зафиксирована самая низкая явка избирателей - всего 27%.

В Сисиане Сюникской области наибольшее число голосов среди семи партий получил «Гражданский договор». Между тем, в Каджаране победил соперник правящей партии - блок «К единству», список которого возглавляет Манвел Парамазян, руководящий общиной с 2016 года, уголовное дело в отношении которого уже год находится в суде. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, совершении служебного подлога и хищении имущества общины 5-6 лет назад. В прошлом году Парамазяна арестовали, а спустя несколько месяцев отпустили под залог в 70 млн драмов (почти 170 тыс. долларов).

Примечательные результаты были зафиксированы в общине Берд Тавушской области. Здесь победил блок «Сильная община», лидер которого Арутюн Манучарян уже почти год находится под арестом по обвинению в причинении значительного ущерба общине с использованием служебного положения. Он был действующим мэром Берда с 2012 года. Уголовное дело против Манучаряна уже находится в суде.

Еще один кандидат, подвергающийся уголовному преследованию, победил в общине Ани Ширакской области. Действующего главу общины Артака Геворкяна еще с 2019 года обвиняют в злоупотреблениях. Правоохранители сообщили, что он начислил своим подчиненным заработную плату за нерабочие дни и присвоил около 650 тысяч драмов. В 2019 году против него было возбуждено уголовное дело после акций протеста с требованием отставки главы общины.

Между партиями «Гражданский договор» и «Страна для жизни» разгорелось жаркое соперничество в общинах Алаверди и Гюлагарак Лорийской области. В Алаверди «Страна для жизни» победила, набрав всего на 234 голоса больше, в Гюлагараке ГД получил на 48 голосов больше. В Гюлагараке кандидат от «Гражданского договора» после отставки бывшего главы общины был более года исполняющим обязанности главы общины.

В общине Ташир Лорийской области мэр, возглавляющий общину в течение 5 лет, со значительным отрывом одержал победу над кандидатом от ГД.

Единственной партией, принявшей участие в выборах в Чамбараке Гегаркуникской области, была «Демократическая альтернатива». Около 50 процентов избирателей приняли участие в голосовании и, не имея альтернативы, отдали голоса за эту партию.