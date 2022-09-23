Некоторые армянские банки больше не обслуживают российские карты «Мир»

Некоторые армянские банки больше не обслуживают карты российской платежной системы «Мир». Когда и почему банки приняли такое решение? Никто из них в течение дня на запрос Радио Азатутюн не ответил.

Из двух банков, «Акба Банка» и «ВТБ Армения», сообщили, что и сегодня продолжают обслуживать карты «Мир», но только в «ВТБ Армения» заверили, что продолжат их обслуживать.

Журналист Артур Асафьев, несколько месяцев назад переехавший из России в Армению, рассказал сегодня Радио Азатутюн, что во время пребывания в Ереване много раз пользовался картой «Мир», в последний раз - несколько дней назад, однако сегодня в банкоматах двух банков не смог снять деньги с этой карты.

«Я не смог снять деньги в банкомате. Раньше я мог снимать деньги в любом банке, рубли конвертировал в драмы и обналичивал в банкомате столько, сколько мне было нужно», - отметил Асафьев.

Вместо этого Асафьев смог по своей карте «Мир» совершить покупку в одном из ереванских магазинов. POS-терминал в магазине обслуживает один из банков, который и сегодня принимает российские карты.

Российская платежная система «Мир» была создана в 2014 году, после аннексии Крыма российскими войсками, когда на фоне западных санкций Кремль решил создать собственную систему денежных переводов.

С 2017 года в результате сотрудничества армянской платежной системы ArCa и российской платежной системы «Мир» карты ArCa могут обслуживаться в России, а карты «Мир» - в Армении.

Продолжат ли обслуживаться российские карты в Армении? В Центральном банке Радио Азатутюн сообщили: «Коммерческие банки Армении самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается обслуживания клиентов, то коммерческие банки будут надлежащим образом информировать клиентов в случае изменения условий их обслуживания».

История с картами «Мир» началась 15 сентября, когда Минфин США объявил о введении санкций в отношении Владимира Комлева, главы компании, управляющей российской платежной системой. Авторитетная газета Financial Times в тот же день написала, что США и Евросоюз оказывают давление на Турцию, страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива, чтобы те прекратили сотрудничество с системой «Мир». Спустя несколько дней два крупнейших турецких банка - Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт «Мир».

По мнению экономиста Сурена Парсяна, приостановка действия карт «Мир» в Армении не нанесет большого ущерба экономике, однако у бизнесменов могут возникнуть определенные препятствия в плане расчетов, так как россиянам, имеющим дело с Ереваном, придется открывать счета в армянских банках.

«Также напомню, что в феврале, когда начался российско-украинский конфликт, Центральный банк ввел определенные ограничения по картам «Мир», в частности, ограничил возможность снятия наличных до 50 тыс. драмов за один день, тем самым пытаясь остановить процесс обналичивания российских денег на территории Армении. То есть, можно сказать, что у нас уже с марта действует определенное ограничение по картам «Мир»», - сказал Парсян.

По данным Центробанка, в первом полугодии текущего года в Армении по картам, эмитированным армянскими и иностранными банками, было совершено транзакций на сумму 4,3 млрд долларов, из них 17,4% - по картам «Мир».