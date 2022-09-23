Утром вооруженные силы Азербайджана обстреляли расположенные в Кутакане армянские позиции

Сегодня рано утром, около 7:40, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении.

Позже в беседе с Радио Азатутян он подтвердил, что речь идет об армянских позициях, расположенных в общине Кутакан Гегаркуникской области.

Кутакан – пограничное село, здесь проживает примерно несколько сотен человек. Съемочная группа Радио Азатутюн в настоящее время находится в селе.

Хотя губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян сказал, что люди не были эвакуированы, однако мы заметили, что люди самостоятельно покинули село. Прошло уже 10 дней с тех пор, как азербайджанские силы атаковали Армению с разных направлений.

По селу ходят только вооруженные мужчины, в беседе с нами они сказали, что женщин и детей отправили в безопасные места. Жители отметили, что в данный момент можно невооруженным глазом увидеть, где дислоцируются азербайджанские вооруженные силы, указав на противоположный холм, который находился в нескольких километрах от их домов.

В первый же день азербайджанского нападения был поврежден дом одного из жителей Кутакана: во входной двери образовалась большая дыра. Также были разбиты окна машины.

С 13 сентября азербайджанские силы начали наступление на Армению по нескольким направлениям, и несколько населенных пунктов Гегаркуника подверглись обстрелу со стороны азербайджанских вооруженных сил, в том числе общины Сотк, Кут, Норабак, а также Кутакан.