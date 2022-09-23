Тигран Авинян избран заместителем мэра Еревана

Мэр Еревана Грачья Саргсян перед голосованием выразил надежду на то, что опыт работы Авиняна в государственном аппарате удастся применить и в совместном решении задач, стоящих перед Ереваном.

Члены Совета старейшин, которые вышли из правящей фракции после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, не участвовали в заседании.

Ранее в беседах с корреспондентом Радио Азатутюн они охарактеризовали избрание Авиняна вице-мэром Еревана ранним началом избирательной кампании.

Отметим, что правящая партия «Гражданский договор» еще в марте этого года заявила, что Авинян будет ее кандидатом в мэры на муниципальных выборах в Ереване в 2023 году.

Перед началом своего выступления перед депутатами муниципального собрания Авинян попросил минутой молчания почтить память павших воинов. Он отметил, что «каждая должность или статус является средством для реализации целей, идей и решения проблем».

Касаясь вопроса о том, не проблематично ли быть назначенным вице-мэром Еревана после должности вице-премьера, Авинян сказал, что, несмотря на высокие посты, занимаемые в прошлом, независимо от всех дискуссий, связанных с предстоящими выборами, «это для меня большая честь быть заместителем мэра города Еревана, где я родился, большая честь служить городу и жителям Еревана».

«Я благодарен за предоставленную возможность», — сказал Авинян.

На вопрос, какие направления он в основном будет координировать, Авинян ответил, что всего их пять: координация и контроль районных администраций, благоустройство, озеленение, культура и работы, реализуемые с правительством, в том числе крупные проекты, реализуемые с правительством, где с учетом опыта работы, который он имеет в правительстве, он думает, что его вклад будет положительным.