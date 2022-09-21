Бывшие президенты РА проводят обсуждения вокруг возможной встречи

Бывший вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян уточнил, что они уже находятся в процессе достижения договоренностей. «Я представил сформулированное предложение всем сторонам. В этом направлении были встречи в разных форматах, надеюсь, в ближайшее время у нас будет видимый результат», - сказал он.

Именно Ишхан Сагателян 13 сентября, в день последнего нападения Азербайджана на Армению, призвал бывших президентов и католикоса собраться за одним столом, чтобы предложить выходы из ситуации.

«Ситуация роковая. Необходимо, чтобы все влиятельные деятели страны, начиная с Армянского Патриарха и заканчивая бывшими президентами, всеми бывшими министрами иностранных дел, экс-главами Генштаба, бывшими министрами обороны, в ближайшее время собрались за одним столом. Дееспособные силы должны объединиться и принять соответствующие решения для выведения страны из сложившейся ситуации», - сказал Сагателян.

После этого предложения в течение нескольких дней и офисы бывших президентов, и Первопрестольный Святой Эчмиадзин хранили молчание. Спустя пять дней, 18 сентября, только Первопрестольный Эчмиадзин и аппарат первого президента сообщили о встрече Левона Тер-Петросяна и Гарегина Второго.

«В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся как внешней безопасности, так и крайне обостренной внутриполитической ситуации в Армении и возможные пути их преодоления», - отмечалось в сообщении, в котором ничего не говорилось о возможном расширении формата встречи.

Сегодня католикос не захотел сообщить подробности. Вот уже второй год после 44-дневной войны в День независимости Гарегин Второй посещает «Ераблур» отдельно от премьер-министра.

Спустя два дня после встречи с католикосом Тер-Петросян встретился с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян в своем посте в Facebook сообщил лишь, что на встрече «состоялся обмен мнениями по ситуации в Армении и Нагорном Карабаха и вытекающим из ситуации предстоящим планам».

Накануне встречи президент Нагорного Карабаха призвал к единству и солидарности во избежание надвигающейся катастрофы. «Единственным выходом является консолидация усилий всех основных акторов, особенно в Республике Армения, на основе единства, искреннего диалога и здравого смысла», - заявил он.

Член Верховного органа Республиканской партии Армении, возглавляемой третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, Эдуард Шармазанов утверждает, что в случае конкретной инициативы третий президент готов к встрече.

«Если будет такая инициатива, естественно, президент, глава Республиканской партии примет участие. Мне нечего добавить. Могу сказать одно: сегодня суверенитет и независимость Республики Армения из-за этих бездарных управленцев находятся под угрозой. У нас есть две большие угрозы нашей независимости. Это внутренняя угроза - эти непрофессиональные управленцы, которые называются николизмом. И другая угроза – это турецко-азербайджанский тандем. И в этой ситуации да, я вижу, что если будет такая инициатива, мы готовы встретиться с национальными и государственными силами», - сказал Шармазанов.

Бывшие президенты уже сидели за одним столом во время 44-дневной войны, 20 октября 2020 года. Основания для той эксклюзивной встречи стороны объяснили «необходимостью найти выход из сверхнапряженной ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

После этого бывшие президенты провели как минимум еще одну встречу, о которой Левон Тер-Петросян раскрыл скобки постфактум. Перед внеочередными парламентскими выборами в июне 2021 года Тер-Петросян заявил, что «с целью предотвращения воспроизводства режима Пашиняна» предложил второму и третьему президентам участвовать в парламентских выборах единым списком на условии, что Тер-Петросян, Серж Саргсян и Роберт Кочарян уходят из политики.

Однако предложение не было принято. По словам Тер-Петросяна, Роберт Кочарян сразу отказался. После тех обсуждений, состоявшихся полтора года назад, о новых встречах бывших президентов не сообщалось.

Их офисы пока не комментируют, какие вопросы могут быть включены в повестку дня возможной встречи.