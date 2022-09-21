Анкара поддерживает нормализацию отношений между Ереваном и Баку, заверил Эрдоган в ООН

«Несмотря на недавние столкновения, омрачающие создавшуюся добрую атмосферу, мы считаем, что подписание всеобъемлющего мирного соглашения между двумя странами возможно. Мы всегда будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев в их борьбе за свои права и построение своего будущего», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара поддерживает нормализацию отношений между Ереваном и Баку. При этом он подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Сразу после начавшихся 13 сентября столкновений Анкара обвинила Ереван в «пограничных провокациях».

Выступая с трибуны ООН, турецкий лидер также коснулся разблокировки путей сообщения в регионе, утверждая, что их открытие будет способствовать благополучию всех сторон.

При этом Эрдоган ни словом не обмолвился о так называемом «Зангезурском коридоре» с трибуны ООН, хотя раньше не избегал такой формулировки.

Хотя с конца прошлого года Ереван и Анкара начали процесс нормализации отношений, турецкий президент никак не затрагивал эту тему. Вместо этого он рассказал о турецко-греческой напряженности и заявил, что Турция ожидает, что Греция прекратит провокации и ответит на призывы Анкары к солидарности и сотрудничеству.

«Те, кто встал на путь демонстрации силы в регионе, хотя их политический и военный уровень нисколько не соответствует уровню нашей страны, поставили себя в нелепое положение», — заявил Эрдоган, не уточнив, кому именно был адресован этот намек.