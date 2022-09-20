В последние дни в приграничном Азатамуте замечены скопления техники и живой силы

«А вдруг нападут, откуда нам знать? Я взял паспорт, пару вещей из одежды, чтобы у нас что-то было, если придется уезжать», - говорит один из жителей.

В приграничном Азатамуте, который от соседнего государства отделяют несколько километров, позиции азербайджанцев хорошо видны. Жители Азатамута говорят, что заметили на азербайджанской стороне скопление техники и живой силы в последние дни, и тут же добавляют, что бдительны. «Ужасное скопление, в большом масштабе, вплоть до Воскепара», - сообщают жители села.

Какую цену мы заплатим за мир и почему мы не получаем от союзников помощи, гарантированной различными международными соглашениями, почему не оправдываются ожидания Армении от внешнего мира? В Тавуше, от Дилижана до пограничного Кайана, мнения различны, но везде звучит призыв к единству. Люди говорят, что нужно полагаться на себя, мир остался равнодушен к горю армянина.

«Половина нашего народа говорит, что Россия хорошая, а половина - что Европа хорошая. Куда нам теперь идти? Мы застряли между двух камней. Пашинян в тот день сказал, что у нас есть деньги, нам не разрешают покупать оружие. Значит, мы плохие. Наверное, Россия не позволяет нам покупать оружие. Весь мир покупает оружие, а мы не можем его купить», - говорят люди.

Как отмечают местные жители, после 44-дневной войны, когда в их области появилась российская база, людям показалось, что наряду с вооруженными силами Армении российская база их защитит. Но, как признаются сейчас жители, «теперь оказалось, что это не так, мы находимся в тяжелейшем положении».

В беседе с корреспондентом Радио Азатутюн местные жители говорили, что «никто нам не поможет и надеяться надо только на самих себя».

Есть в селе и те, кто до сих пор, вспоминая 44-дневную войну, говорят, что и на этот раз, «если кто и поможет армянам, то только русские».

Гариб Манвелян говорит, что его родной Киранц отделяет от Азербайджана одна дорога. Он вспоминает, что на протяжении десятилетий они с азербайджанцами жили бок о бок, но сегодня у него нет ответа, удастся ли когда-либо достичь мира или нет. На этот вопрос сегодня в Тавуше так никто ответ и не нашел.

«Не знаю, это большая проблема», - говорит Манвелян.