Жители пока не торопятся возвращаться в Сотк. Больше половины домов повреждены

На участке села Сотк Гегаркуникской области сегодня спокойно, пятый день в селе не рвутся бомбы. Однако жители не торопятся возвращаться. В основном в деревне можно встретить только мужчин.

Они ночуют в других местах, а утром приходят в село, чтобы смотреть за своими домами и хозяйством.

Корреспондент Радио Азатутюн встретил в селе и нескольких женщин, которые вечером также должны были вернуться в Варденис или другие населенные пункты.

Учебный процесс приостановлен. Глава общины надеется, что занятия в селе через неделю возобновятся. Здание школы не повреждено, но повреждены дома более половины из 240 проживающих в селе семей, то есть более 120 домов либо сожжены, либо полностью разрушены бомбами, как минимум повреждены окна.

Общинная власть заверила людей, что все убытки будут возмещены и дома будут быстро восстановлены.

Экспертную работу с Сотке сегодня проводили эксперты Следственного комитета, фиксируя местонахождения бомб и разорвавшихся снарядов.

В целом в селе тихо, активного движения нет, а настроения выжидательные: что будет дальше?

В селе также нет электричества, специалисты над этим работают, есть надежда, что завтра электричество будет восстановлено.

В результате трехдневных боев, начавшихся 13 сентября, азербайджанская сторона не добилась какого-либо продвижения на Соткском участке армяно-азербайджанской границы в Гегаркунике, то есть, граница не была нарушена.