Азербайджан передал Армении тела еще 95 военнослужащих

Армянская делегация Международного комитета Красного Креста подтверждает информацию о том, что сегодня участвовала в передаче тел армянских военнослужащих армянской стороне.

В свою очередь, Министерство обороны Армении подтвердило, что сегодня армянской стороне были переданы тела 95 военнослужащих.

В субботу сообщалось, что армянской стороне переданы тела 32 военнослужащих.

Как сообщила азербайджанская сторона, процесс будет продолжен.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября.

Вечером 14 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что благодаря привлечению международного сообщества, достигнута договоренность о прекращении огня. Других подробностей он не представил. Согласно Минобороны Армении, режим прекращения огня соблюдается до сих пор.

Армянская сторона накануне официально заявила, что среди армянских военнослужащих число погибших и пропавших без вести в результате крупномасштабной агрессии вооруженных сил Азербайджана достигает 207 человек. Баку сообщил о 79 погибших военнослужащих с азербайджанской стороны.