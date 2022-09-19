Женщина-военнослужащая была избрана мишенью не только потому, что была военнослужащей, армянской, но и потому, что была женщиной - омбудсмен

По ее словам, число перемещенных лиц в результате недавних военных действий составляет 7600.

Онлайн-платформы иногда труднодоступны для перемещенных лиц

Омбудсмен отметила, что у этих людей есть проблемы со средствами связи, иногда они не могут использовать онлайн-платформы, чтобы узнать, какую поддержку, жилье и т. д. могут получить. «Очень хорошо, что есть онлайн-платформы, которые, может быть, дней через 10 смогут собрать больше информации, но на данный момент онлайн-платформы недоступны для людей, в том числе из-за отсутствия других навыков», - сказала Григорян.

Офис омбдумена попросил Human Rights Watch рассмотреть возможность проведения миссии по сбору фактов и представления спецдоклада

Омбудсмены разных государств не имеют полномочий проводить миссию по сбору фактов на территории другой страны, заявила омбудсмен, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в том, чтобы омбудсмены других стран приехали и на месте ознакомились с последствиями трехдневных столкновений для мирного населения.

«Мы работаем с нашими партнерскими учреждениями омбудсменов для другого, мы передаем им полную информацию, отправили внеочередной доклад, мы должны последовательно продолжать работать с ними, чтобы добиться заявлений, которые будут сделаны этими сетями, а не они приедут. Но с точки зрения мониторинга это очень важное направление, по которому мы уже работаем с международными правозащитными организациями. Например, сегодня у меня был телефонный разговор с Human Rights Watch, и на основании представленных фактов я попросила их рассмотреть возможность проведения миссии по сбору фактов и представления специального доклада», - сообщила Григорян.

Что включено во внеочередной доклад?

Офис омбудсмена представил внеочередной доклад. По словам главы структуры, в него включены случаи пыток и жестокого обращения с армянскими военнопленными, осквернение тел погибших, видеоролики, сопровождающиеся лексикой ненависти, повреждения, нанесенные гражданской инфраструктуре, ее целенаправленное разрушение, случаи ударов по медпунктам, как минимум двум школам.

«Мы также зафиксировали нападение на журналистов», - отметила омбудсмен.

«На данный момент в нашем офисе имеются данные о 16 военнослужащих, находящихся в плену»

Пользователи поинтересовались, какие действия предпринимаются для возвращения армянских военнопленных, и уверена ли она, что жизни и качеству жизни официально подтвержденных военнопленных ничего не угрожает.

«Нет сомнения, что ни у кого не может быть такой уверенности, по крайней мере, мы не можем даже делать предположения. К сожалению, мы видели и раненых военнослужащих, и мы не можем быть уверены, что раненым оказывается медицинская помощь. Родственники также связались с нашим офисом, мы идентифицировали военнопленных, сразу же отправили информацию об этом в Красный Крест, поделились своими данными с офисом представителя по международным правовым вопросам, чтобы представитель мог обратиться в ЕСПЧ за срочными мерами, мы представляли эти данные ежедневно.

На данный момент в нашем ведомстве имеются данные о 16 военнослужащих, находящихся в плену, но эти цифры могут очень быстро меняться», - сказала Кристинне Григорян.

«Эта особая жестокость была должным образом представлена всем компетентным органам»

На вопрос, почему она призвала не распространять видео, на котором видно истерзанное тело подвергнутой пыткам женщины-военнослужащей, на котором написано «Яшма», и не следует ли говорить об этом инциденте во всех своих выступлениях, Кристинне Григорян ответила, что уже приняла меры.

«Видео, подвергшееся профессиональному медицинскому анализу, уже отправлено в соответствующие комиссии и рабочие группы ООН и Совета Европы, и я буду последовательно работать в этом направлении, добиваясь того, чтобы этому была дана надлежащая оценка.

Женщина-военнослужащая была избрана мишенью не только потому, что была военнослужащей и армянкой, но и потому, что была женщиной, и эта особая жестокость была должным образом представлена всем компетентным органам», - добавила она.

На вопрос, сообщила ли она об этом инциденте находившейся в эти дни с визитом в Армении спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, омбудсмен ответила, что не встречалась с Пелоси. «Но были предприняты все усилия, и наш доклад был доступен нашим коллегам-дипломатам, в том числе сотрудникам посольства, чтобы можно было должным образом представить факты делегации высокого уровня», - сказала она.