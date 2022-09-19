Военнослужащий Давид Гишян фактически был убит в плену – представительство РА по международным правовым вопросам

Через сутки после азербайджанского нападения отец узнал сына на азербайджанских видео, убедился, что Давид числится в списках военнопленных, обратился к правозащитникам.

Представительство Армении по международным правовым вопросам обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принять срочную меру для обеспечения жизни и здоровья военнопленных. И пока Европейский суд дал Баку время для ответа по этому ходатайству до 22 сентября, тело взятого в плен, а затем погибшего солдата Баку передал Еревану вместе с телами еще 31 погибшего военнослужащего.

«Вчера вечером стало ясно, что Давид Гишян фактически был убит в плену. Отец уже сообщил СМИ, что лично опознал тело сына. Сегодня утром мы сообщили Европейскому суду, что Азербайджан грубо нарушил вторую статью Конвенции о правах человека. Мы также обратились по третьей статье, которая защищает человека от пыток и унижающего достоинство обращения», - сообщила пресс-секретарь представительства Асмик Самвелян.

Она добавила, что они продолжают работать с Европейским судом, представляя различные данные в рамках жалобы, направленной в Страсбург еще на прошлой неделе.

По данным представляющего интересы армянских военнопленных в ЕСПЧ правозащитника Артака Зейналана, изучение азербайджанских видеозаписей показывает, что под контролем Азербайджана находятся не менее двух десятков военнопленных. Семь из них идентифицированы, об этом в конце прошлой недели заявил посол Армении в ООН.

Данные Давида Гишяна представительство Армении по международным правовым вопросам направило правозащитнику Артаку Зейналяну. «Для выяснения обстоятельств гибели необходимо провести предварительное следствие. Выполнило ли государство свои обязательства по гарантированию, обеспечению и защите жизни? Речь идет о любом государстве. Естественно, должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, и Азербайджан несет ответственность за его жизнь. У нас есть видеозапись, на которой видно, что он находится под азербайджанской юрисдикцией живым, его перевязывают, на первый взгляд у него проникающее ранение в грудь», - отметил Зейналян.

Ответственность за жизнь солдата несет именно Баку, и именно в этой стране должно быть проведено расследование, чтобы выяснить, был ли он убит или скончался от полученных ранений в результате неоказания надлежащей медицинской помощи. В любом случае Азербайджан обязан выяснить все обстоятельства гибели армянского военнопленного, отмечает правозащитник. «Если не была оказана надлежащая медицинская помощь, это уже нарушение материального права, нарушение материальной составляющей права», - добавил он.