Пелоси констатировала, что Армения противостоит незаконному и смертоносному нападению Азербайджана

В начале своего визита в Армению высокопоставленный представитель американской власти сказала, что гордится тем, что прибыла в Ереван после признания президентом Джо Байденом Геноцида армян.

В Цицернакаберде Пелоси сопровождали спикер парламента Армении Ален Симонян, председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

Чуть позже ожидаются заявления Нэнси Пелоси и Алена Симоняна в парламенте. О пресс-конференции Пелоси написала в разделе описания своего официального канала на YouTube, что она будет посвящена армяно-американским отношениям и поддержке Америки Армении, которая противостоит незаконному и смертоносному нападению Азербайджана.

Это первый визит Пелоси в Армению.

Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях. «Наши основатели в 1787 году предпочли демократию автократии. Из поколения в поколение мы защищали и сохраняли их выбор. Сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».