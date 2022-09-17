После «трудных, а парой и эмоциональных» обсуждений Клаар возвращается в Брюссель

Об этом он написал в Twitter.
«Сложные, а порой и эмоциональные обсуждения. Остается много вызовов, но я надеюсь, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам», — отметил Клаар.
После срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар возвращается в Брюссель.
Об этом он написал в Twitter.
«Сложные, а порой и эмоциональные обсуждения. Остается много вызовов, но я надеюсь, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам», — отметил Клаар.
Форум