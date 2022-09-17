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Карабах

После «трудных, а парой и эмоциональных» обсуждений Клаар возвращается в Брюссель

Тойво Клаар

После срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар возвращается в Брюссель.

Об этом он написал в Twitter.

«Сложные, а порой и эмоциональные обсуждения. Остается много вызовов, но я надеюсь, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам», — отметил Клаар.

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