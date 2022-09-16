Пашинян не видит необходимости во введении военного положения, призывает добровольцев ехать на передовую

Тем не менее, глава правительства не видит необходимости во введении военного положения и объявлении военной мобилизации, он призывает желающих отправиться на передовую добровольно обращаться в военкоматы.

«К нам также поступают предложения от многих граждан, также есть граждане, которые говорят, что мы ждали введения военного положения, чтобы участвовать в защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны. На заседании Совета безопасности мы это тоже обсуждали и пришли к выводу, что если есть люди, а люди точно есть, которые хотят участвовать на этом этапе, они могут обращаться в военные комиссариаты на добровольной основе согласно обычной процедуре, и эта проблема будет решена».



Предварительное число погибших в результате нападения Азербайджана превышает сотню, были таргетированы населенные пункты и мирные жители. По данным Генштаба ВС, в ходе последних боев Азербайджан продвинулся на километры вглубь суверенной территории Армении от Гегаркуника до Сюника.

Пашинян не пояснил, почему они избегают военного положения и военной мобилизации. «В формате Совета безопасности мы обсудили целесообразность и необходимость введения военного положения в Армении и пришли к выводу, что в данный момент не следует принимать такое решение», - сказал он.



Министр обороны пояснил слова Пашиняна, сказав, что на данный момент существуют другие способы пополнения армии: трехмесячные военные сборы и ополчение по принципу добровольчества.

«Всех тех граждан, которые сегодня хотят пойти в армию на добровольной основе и пройти подготовку, чтобы обеспечить их пригодность в дальнейшем в случае необходимости, военные комиссариаты готовы принять», - сказал Сурен Папикян.

Комплектование ополченцев также осуществляется в военных комиссариатах. Начальник службы призыва и мобилизации Армен Автандилян сообщил, что у них есть приказ, они занимаются пополнением. «Есть приказ, указание, сейчас мы этим занимаемся», - сказал он.

Во время 44-дневной войны и в Нагорном Карабахе, и в Армении в первый же день были объявлены военное положение и мобилизация. А закон «Об ополчении» был принят на 31-й день войны. Согласно этому закону набор добровольцев регулировался Генеральным штабом.

По утверждению бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, есть необходимость в объявлении военного положения и мобилизации. «Он [Пашинян] еще раз говорит: люди, я не глава государства, как хотите, идите добровольцами и идите выполните свою задачу».



На призыв Пашиняна к добровольному призыву откликнулась областная администрация Армавира. Спустя несколько часов она распространила заявление о том, что желающие встать на защиту территориальной целостности и суверенитета Армении могут обращаться в общинные администрации и местные военные комиссариаты.