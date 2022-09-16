Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Пашинян не видит необходимости во введении военного положения, призывает добровольцев ехать на передовую

Премьер-министр Никол Пашинян

«Мы должны констатировать, что ситуация остается напряженной», - на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Тем не менее, глава правительства не видит необходимости во введении военного положения и объявлении военной мобилизации, он призывает желающих отправиться на передовую добровольно обращаться в военкоматы.

«К нам также поступают предложения от многих граждан, также есть граждане, которые говорят, что мы ждали введения военного положения, чтобы участвовать в защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны. На заседании Совета безопасности мы это тоже обсуждали и пришли к выводу, что если есть люди, а люди точно есть, которые хотят участвовать на этом этапе, они могут обращаться в военные комиссариаты на добровольной основе согласно обычной процедуре, и эта проблема будет решена».

Предварительное число погибших в результате нападения Азербайджана превышает сотню, были таргетированы населенные пункты и мирные жители. По данным Генштаба ВС, в ходе последних боев Азербайджан продвинулся на километры вглубь суверенной территории Армении от Гегаркуника до Сюника.

Пашинян не пояснил, почему они избегают военного положения и военной мобилизации. «В формате Совета безопасности мы обсудили целесообразность и необходимость введения военного положения в Армении и пришли к выводу, что в данный момент не следует принимать такое решение», - сказал он.

Министр обороны пояснил слова Пашиняна, сказав, что на данный момент существуют другие способы пополнения армии: трехмесячные военные сборы и ополчение по принципу добровольчества.

«Всех тех граждан, которые сегодня хотят пойти в армию на добровольной основе и пройти подготовку, чтобы обеспечить их пригодность в дальнейшем в случае необходимости, военные комиссариаты готовы принять», - сказал Сурен Папикян.

Комплектование ополченцев также осуществляется в военных комиссариатах. Начальник службы призыва и мобилизации Армен Автандилян сообщил, что у них есть приказ, они занимаются пополнением. «Есть приказ, указание, сейчас мы этим занимаемся», - сказал он.

Во время 44-дневной войны и в Нагорном Карабахе, и в Армении в первый же день были объявлены военное положение и мобилизация. А закон «Об ополчении» был принят на 31-й день войны. Согласно этому закону набор добровольцев регулировался Генеральным штабом.

По утверждению бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, есть необходимость в объявлении военного положения и мобилизации. «Он [Пашинян] еще раз говорит: люди, я не глава государства, как хотите, идите добровольцами и идите выполните свою задачу».

На призыв Пашиняна к добровольному призыву откликнулась областная администрация Армавира. Спустя несколько часов она распространила заявление о том, что желающие встать на защиту территориальной целостности и суверенитета Армении могут обращаться в общинные администрации и местные военные комиссариаты.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG