Спустя 3,5 дня после нападения Азербайджана официальные цифры о пленных, пропавших без вести и потерянных позициях не публикуются

«Вооруженным силам Армении удалось вернуть шесть позиций», - это единственная цифра, которую сегодня готовы были обнародовать провластные депутаты.

Наряду со звучащими призывами следить только за официальной информацией, не сообщаются имена погибших, спустя 3,5 дня после азербайджанского нападения не публикуются официальные цифры о пленных, пропавших без вести и потерянных позициях.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» не согласен с тем, что есть информационный вакуум. По его словам, для уточнения и представления общественности четких цифр необходимо время. Сколько - неизвестно.

Председатель комиссии по обороне Андраник Кочарян, с одной стороны, заявил, что погибшие идентифицированы, а с другой стороны, сказал, что есть тела, которые находятся на территориях, неподконтрольных армянской стороне.

«Есть позиции, на которых находятся тела, которые нужно переместить на подконтрольную нам территорию, это на данный момент сложная проблема. Сегодня у нас есть возможность в условиях прекращения огня, но даже в условиях прекращения огня подобные действия содержат определенную процедуру. Разве вы не видели, бывает белый флаг, договариваются?» - отметил Кочарян.

В ходе брифинга в парламенте премьер-министр Никол Пашинян заявил, что число погибших с армянской стороны в результате последнего нападения Азербайджана в настоящее время составляет 135 человек.

Почему информацию публикует премьер-министр, а не министерство обороны? За эти дни уже трижды сообщалась информация о погибших, и все три раза ее сообщал премьер-министр.

«Премьер-министр озвучил цифры, представленные Министерством обороны, на заседании правительства, которое имеет более широкую аудиторию и более доступно для нашей общественности. Я думаю, вы должны найти этот метод более эффективным для донесения до общественности ответов на вопросы, которые вы только что подняли, чем на других платформах», - сказал Кочарян.

Лидер оппозиционной фракции «Айастан», бывший министр обороны Сейран Оганян сказал, что если власть не предоставляет информацию, то не до конца владеет ситуацией. По его словам, власть обязана уточнить число погибших, пленных, пропавших без вести, чтобы неопределенность у людей не углублялась.

«Это один из беспокоящих вопросов для тех, у кого есть родственники, которые сегодня служат в армии или являются призывниками, участвовавшими в боевых действиях. Власти Армении обязаны трезво оценить ситуацию и представить все это общественности. Если не представляют, это означает, что они сегодня не в полной мере оценили все изменения, не владеют в полной мере той ситуацией, которая сложилась во время боевых действий. Кроме погибших, мы также знаем, что произошли позиционные изменения», - сказал Оганян.