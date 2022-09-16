Глава Генштаба ВС Армении представил иностранным послам подробности о продвижении азербайджанских сил

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении представляет аккредитованным в Армении послам последствия обстрелов вооруженных сил Азербайджана в Джермуке, который, по словам Эдуарда Асряна, стал мишенью противника во время нападения 13 сентября.

Следы военных действий представлены фактами. По окончании брифинга послы и представители международных организаций совершат поездку по подвергшимся нападению местам.

Уже по пути в Джермук машины дипломатов остановились, чтобы они смогли заснять упавшую на дорогу ракету.

Посол США Линн Трейси поинтересовалась, каких успехов здесь добились азербайджанцы. Асрян ответил, что попытки были, сейчас они на расстоянии в 4,5 км от Джермука.

По словам начальника Генштаба, азербайджанцы применяли и беспилотники, и артиллерию, и реактивные артиллерийские системы. Повреждена канатная дорога курорта, под удар попала детская площадка, во время обстрела в городе находились жители и туристы.

На вопрос посла Евросоюза Андреа Викторин, о каких преступлениях и пытках шла речь, Асрян ответил, что женщине отрезали ноги, пальцы, раздели ее догола, не уточнив, была ли женщина военнослужащим или гражданским лицом.

Армения также пострадала экономически, отметил глава Генштаба.

Он также сообщил, что армянские силы потеряли боевые позиции, азербайджанцы «вошли в глубину обороны», но как из Джермука, так из других мест были отброшены. Тем не менее, из прежних 11-12 километров теперь они удалены от Джермука на 4-4,5 километра.

На вопрос, были ли эвакуированы люди, губернатор Вайоц Дзора сказал, что они были застигнуты врасплох, часть людей находится в убежищах, другая часть выехала в близлежащие места.

Жертв среди мирного населения в Джермуке нет, хотя азербайджанцы наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Наибольшая глубина проникновения противника на армянскую территорию в Джермуке, на других направлениях они проникли на меньшее расстояние. Асрян сообщил, что обстрелу подвергся и Мартуни на берегу Севана.

Мэр Джермука Ваагн Арсенян был в военной форме. Послы поинтересовались почему, он ответил: «Я также солдат и иду на позиции».

Главы аккредитованных в Армении дипломатических миссий и международных организаций сегодня посещают районы, пострадавшие от последней агрессии Азербайджана.