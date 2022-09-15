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Общество

Инцидент между депутатом и журналистом. Спикер НС приказал сотрудникам безопасности удалить из парламента двух журналистов

Сегодня в фойе парламента председтель Национального собрания Ален Симонян приказал сотрудникам Службы государственной охраны (СГО) вывести из здания журналистов оппозиционных сайтов Mediahub и Yerevan.today Ани Геворкян и Сюзи Бадоян.

«За подрыв нормального функционирования Национального собрания и голосования», - отметил Симонян.

«Вы не имеете права выдворять нас из здания», - возмутились журналисты.

«Выдворю, увидишь», - возразил спикер парламента.

Затем сотрудники СГО силой вывели Ани Геворкян из здания. Что предшествовало распоряжению главы парламента? По словам журналистки, во время голосования по кандидату в судьи Конституционного суда в фойе произошел инцидент с депутатом Кристине Погосян.

«Сюзи сказала: вы говорите о том, что ходили по домам, вчера, например, приведите пример одного дома. Кристине Погосян сказала: хорошо, что ты не говоришь «хорошо, что никто не умер». Я всего лишь заметила, что, например, во время революции 2018 года погиб человек. Она стала говорить: ты придумываешь. Вы даже можете увидеть ее поведение на кадрах, когда я сказала: вы депутат, вам следует подкорректировать лексикон и т. д., она стала более агрессивной», - рассказала журналистка.

Коллега, сидевшая рядом с Кристине Погосян, попыталась ее успокоить и даже прикрыла ей рот ладонью. Депутат взяла печать в руку, а другой коллега взял ее за руку. В течение всего инцидента сотрудники безопасности не вмешивались.

«Я не собираюсь выносить поведение депутата на обсуждение, - сказал спикер НС Ален Симонян, позже комментируя свое распоряжение о выдворении журналистов. - Они действовали в соответствии с вновь принятыми положениями закона о регламенте Национального собрания, согласно которым журналист, нарушающий деятельность Национального собрания, должен быть удален, и то, что было сделано журналистами в отношении члена счетной комиссии, срывало работу счетной комиссии».

Комитет по защите свободы слова вместе с 10 партнерскими организациями в связи с инцидентом готовит осуждающее заявление. Глава комитета Ашот Меликян считает распоряжение главы парламента о выдворении журналистов из здания парламента незаконным и произвольным, а поведение депутата предосудительным.

«Решение председателя парламента носит произвольный характер, как правило, для удаления журналистов из парламента, если, конечно, имело место какое-либо нарушение, нужны обсуждения и решения, а их удаление таким произвольным образом неприемлемо и недопустимо. Предосудительным является и поведение депутата Кристине Погосян, где заметна угроза нанесения удара телефоном», - подчеркнул он.

Если депутат не умеет общаться с журналистами, он не может заниматься политикой, считает Ашот Меликян. Сегодня он также увидел элементы нарушения журналистской этики. «Эти журналисты не всегда соблюдают журналистскую этику и выполняют свою миссию, не нарушая этических норм», - сказал он.

«Власти хотят иметь дело с журналистами, которые не задают вопросов, у которых нет вопросов», - сказала журналистка Ани Геворкян.

Она собирается обратиться в суд. «И надо понять, имел ли право Ален Симонян вот так сразу давать указание сотрудникам СГО меня выдворить, и они меня силой выдворили. Я всего лишь сказала: покажите письменное решение, потому что не так просто лишить журналиста работы в парламенте», - сказала Геворкян.

Кстати, еще до выдворения из парламента обе журналистки попытались поговорить со спикером НС. Но Ален Симонян по своему выбору пригласил нескольких человек для интервью.

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