ООН призывает Ереван и Баку предпринять шаги «в направлении заключения долгосрочного мирного договора»

ООН призывает Ереван и Баку предпринять шаги в направлении делимитации и демаркации границы, а также заключения мирного договора. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча сегодня в Совете безопасности в ходе обсуждения, созванного на основании заявления Армении.

Дипломат отметил, что после военных столкновений последних дней и Армения, и Азербайджан направили письма в ООН, утверждая, что было нарушено соглашение о прекращении огня, заключенное в ноябре 2020 года при посредничестве России, и нарушена их территориальная целостность.

«ООН не может проверить или подтвердить подлинность этих утверждений, однако мы глубоко обеспокоены в связи с этой опасной ситуацией и призвали стороны предпринять шаги для ослабления напряженности», - сказал заместитель генсека ООН.

«Последние столкновения показали, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, как и прежде, сейчас сталкивается с серьезнейшими препятствиями. Эта напряженность также свидетельствует о том, что сторонам необходимо как можно быстрее продвигаться в направлении делимитации и демаркации в рамках признания территориальной целостности и суверенитета друг друга. Мы последовательно призываем стороны воспользоваться этим важным механизмом как принципиально важным шагом в направлении ослабления пограничной напряженности», - отметил Мирослав Енча.

Заместитель генсека ООН также призвал занять конструктивную позицию и предпринять шаги, чтобы Ереван и Баку двигались к миру. «События этой недели также показали, что напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном может дестабилизировать регион, и важно, чтобы все акторы в регионе и за его пределами предприняли конструктивные шаги и оказали давление на стороны, чтобы те работали над мирным урегулированием», - сказал Енча.

После начала последних столкновений Турция публично поддержала Азербайджан и вместо призыва к миру поддержала военные действия. Представитель ООН, однако, не назвал ни одной страны. Енча лишь отметил, что сейчас прилагаются ряд посреднических усилий, в частности со стороны России и ЕС, и что ООН их полностью поддерживает.

«Последовательно призываем стороны вернуться к переговорам и предпринять шаги в направлении заключения долгосрочного мирного договора», - заявил заместитель генсека ООН.