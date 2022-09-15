Араик Арутюнян в Ереване принял участие в заседании Совета безопасности

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня в Ереване принял участие в заседании Совета безопасности Армении. В своем посте в Facebook Арутюнян сообщил, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Нагорного Карабаха.

В Ереване с целью проведения политических консультаций также находится делегация Национального собрания Нагорного Карабаха.

Заместитель председателя Национального собрания Нагорного Карабаха Гагик Багунц, находящийся в настоящее время в Степанакерте, сказал, что в Карабахе есть серьезные опасения в связи с заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна последних двух дней, цель визита делегации - обсудить текущую ситуацию и представить опасения народа Карабаха.

Мы спросили карабахского депутата, какие выводы он сделал из вчерашнего выступления премьер-министра в парламенте.

«Недопустимо говорить о 29 тысячах 800 квадратных километров армянского мира, а не о прибавленных к ним нескольких тысячах квадратных километров, которые сегодня находятся под контролем армянской стороны в Арцахе», - ответил Багунц.

Вчера на площади Возрождения в Степанакерте прошел многолюдный стихийный митинг, который продолжился и сегодня. Как сообщает «Арцахпресс», на митинге также выступил председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян, заявивший, что никто не имеет права вместо народа Карабаха единолично подписывать какой-либо документ относительно статуса Карабаха, который против интересов Карабаха.

За последние два дня Пашинян в парламенте несколько раз подчеркивал, что неприкосновенность суверенных территорий Армении является красной чертой и не является предметом переговоров. Он говорил о 51 кв. км оккупированной территории Армении, сказал, что предоставление коридора через Сюник является красной линией. Он также отметил, что если Азербайджан уйдет с оккупированных территорий и признает территориальную целостность Армении, он готов пойти на соглашение. Несколько раз повторив эту мысль в разных формулировках, Пашинян так ничего и не сказал о Нагорном Карабахе.

«Мы должны пойти на урегулирование, я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность, долгосрочную стабильность и мир в Республике Армения. Мы не можем сегодня под заголовками написать мирный договор, подписаться под ним, в результате чего через полгода начнется новая война, мы не можем этого сделать. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров. Я говорю очень четко: я подпишу то решение, которое это обеспечит», - сказал премьер.