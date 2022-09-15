Ереван назвал пропагандистским тезисом предложение Баку передать тела 100 военнослужащих

Между тем, Никол Пашинян, отвечая с трибуны парламента на вопрос члена своей команды о том, что Баку предлагает передать Еревану тела 100 военнослужащих, соответствует ли это число действительности, не дал четкого ответа, назвав это предложение пропагандистским тезисом.

«Я опубликовал число наших погибших на сегодняшний день. Я предлагаю одно: смотрите, я предлагаю вообще не поднимать тезисы, вброшенные в поле в рамках пропагандистской войны, и тем более не обсуждать их. Это то же, что и история о том, что я взял 5 миллиардов», - сказал в Национальном собрании премьер.

Баку заявил, что готов передать армянской стороне тела около 100 военнослужащих, погибших за последние два дня, и обратился за посредничеством к Красному Кресту. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении подтвердила эту информацию, не уточнив, однако, когда и где тела погибших будут переданы Еревану.

А сегодня армянская делегация Красного Креста не сообщила никакой информации.

Заявление Баку вызвало и другие вопросы: как тела 100 военнослужащих оказались под контролем Азербайджана, есть ли среди них заявленные армянской стороной погибшие? Вчера премьер-министр сообщил, что уточненное число погибших с армянской стороны составляет 105 человек.​