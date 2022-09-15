Вашингтон обеспокоен ситуацией на армяно-азербайджанской границе и сообщениями о пострадавших мирных жителях в Армении

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга 14 сентября, отвечая на вопрос Общественного телевидения Армении о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Госсекретарь Блинкен, посол Рикер, помощник госсекретаря Донфрид, другие члены ее бюро провели ряд бесед с заинтересованными сторонами и партнерами, в том числе с Арменией и Азербайджаном. Я не могу подробно представить все вовлеченности, но, как я сказал накануне, мы по-прежнему глубоко вовлечены в дипломатию, мы готовы сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе, чтобы добиться прекращения этих боевых действий и деэскалации напряженности», - заявил Нед Прайс.