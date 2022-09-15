Ночью на армяно-азербайджанской границе «значительных инцидентов не зафиксировано»

Вчера вечером Минобороны сообщило, что с 20:00 огонь по всем направлениям практически прекратился и что значительных происшествий не фиксировалось.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также сообщил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня. Подробностей о достигнутой договоренности он не сообщил.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались сразу после полуночи 13 сентября. Военное ведомство Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерийских средств и крупнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука.

На сегодняшний день армянская сторона сообщила о не менее 105 погибших, азербайджанская сторона - о 50 погибших. Есть также раненые, в том числе среди мирного населения Армении.

Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.