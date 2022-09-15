Совбез ООН единогласно высказался за прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и дипломатическое урегулирование ситуации

Об этом после состоявшегося накануне обсуждения заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Последний сообщил «Интерфаксу», что Москва настаивает на том, чтобы в подготавливаемом для журналистов документе об обсуждении обязательно упоминались заявления, подписанные лидерами Армении, Азербайджана и России в 2020 и 2021 годах, которые «являются основой для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и содержат обязательства по прекращению огня и ряд других проектов, которые стороны обязались реализовать».

«Мы рассказали об усилиях, предпринимаемых Россией как отдельно, так и через ОДКБ, по урегулированию ситуации и установлению режима прекращения огня», — сказал Небензя, добавив, что «представлены также шаги, которые ОДКБ предпримет после заседания Совета коллективной безопасности». Подробности шагов российский дипломат не уточнил, отметив лишь, что партнеры по Совбезу «поблагодарили Россию за эти усилия».

По вопросу ситуации на армяно-азербайджанской границе заседание Совета безопасности ООН созвала Франция, которая председательствует в структуре в этом месяце. Ранее, после начала боевых действий, правительство Армении обратилось за поддержкой к России, ОДКБ, а также в ООН.