В направлении Джермука работает артиллерия, въезд и выезд из города небезопасен – вице-мэр

В направлении города Джермук работает артиллерия, въезд и выезд из города небезопасен, сообщил Радио Азатутюн заместитель мэра Джермука Вардан Саргсян, отметив, что, возможно, асфальтированный участок дороги еще не поврежден, но по прилегающей территории наносятся удары.

Раненых среди мирных жителей на данный момент нет, сообщил вице-мэр, отметив, что женщины и дети в основном добровольно выехали из города.

«С первого момента, когда возникла проблема, население добровольно покинуло город - те, кто хотел, а кто не хотел, находятся в городе, пользуются убежищами, борются, а тем, кто хочет уехать, мэрия помогает, вывозит. Если у них проблема с транспортом, решаем проблему транспорта, если у них проблемы с едой, решаем проблему с едой, если есть проблемы с одеждой, помогаем с одеждой, просто исходя из ситуации, чуть раньше или чуть позже», - сказал Саргсян.