В Вашингтоне заявили о «существенных фактах» обстрелов Азербайджаном территории Армении

Такое заявление, в частности, в ходе ежедневного брифинга сделал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для американской стороны важнее всего, чтобы Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство о прекращении боевых действий.

Пресс-секретарь Госдепа напомнил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана немедленно прекратить военные действия и прекратить вовлечение вооруженных сил в деле урегулирования важных вопросов между Арменией и Азербайджаном.