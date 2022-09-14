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В Вашингтоне заявили о «существенных фактах» обстрелов Азербайджаном территории Армении

Нед Прайс

Соединенные Штаты заявили о «существенных фактах», свидетельствующих о том, что Азербайджан обстреливает территорию Армении и наносит значительный ущерб инфраструктуре страны.

Такое заявление, в частности, в ходе ежедневного брифинга сделал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для американской стороны важнее всего, чтобы Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство о прекращении боевых действий.

Пресс-секретарь Госдепа напомнил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана немедленно прекратить военные действия и прекратить вовлечение вооруженных сил в деле урегулирования важных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

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