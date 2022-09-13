Дорога, ведущая в Джермук и соседние села, закрыта, движение разрешено только для местных жителей

Дорога, ведущая в Джермук и соседние села Вайоцдзорской области, до сих пор закрыта, ее охраняют военные и полиция, движение разрешено только для местных жителей.

Журналистам запрещается пересекать этот участок дороги, которая закрыта, начиная от трассы Ереван-Мегри, даже не разрешается проводить видеосъемку этого участка.

В беседе с Радио Азатутюн правоохранители заявили, что видеосъемка запрещена из соображений безопасности.

С полуночи под обстрелом противника также находился Джермук. Согласно распространенному после полуночи заявлению Минобороны, Азербайджан вел огонь из орудий разного калибра в направлении Джермука.