Парламент Армении принял заявление о вооруженном нападении Азербайджана только голосами провластных депутатов

Авторами проекта заявления являются депутаты правящей фракции Вилен Галстян, Андраник Кочарян, Армен Хачатрян.

Представивший проект с трибуны парламента провластный депутат Владимир Варданян перед голосованием сказал, что у них не было достигнуто единство по этому вопросу с оппозиционными фракциями «Айастан» и «Честь имею».

«Фракции «Айастан» и «Честь имею» представили отдельные пакеты предложений. Пакет предложений, представленный фракцией «Айастан», не имел прямого отношения к развязанным вчера агрессивным действиям. Часть предложений, представленных фракцией «Честь имею», касалась сложившейся ситуации, и мы были готовы частично учесть предложения в указанном заявлении. При этом хочу четко заявить, что для нас было крайне важно достичь единства всех парламентских фракций. К сожалению, это сделать не удалось», - заявил Варданян.

В проекте отмечается, что «13 сентября 2022 года в 00:05 часов подразделения вооруженных сил Азербайджана с одновременным применением средств артиллерии, минометов и БПЛА открыли интенсивный огонь в направлении армянских позиций, дислоцированных на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. В частности, обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Удары наносятся как по военной, так и по гражданской инфраструктуре. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предпринимают действия по позиционному продвижению на суверенной территории Республики Армения».

В сложившейся ситуации депутаты выражают «свою полную поддержку Вооруженных сил Республики Армения в святом деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, призывая все политические силы, всех соотечественников, независимо от политических позиций, сохранять спокойствие и сплотиться вокруг Вооруженных сил».

«Призываем международное сообщество строго и адресно осудить агрессию, разнузданную против Республики Армения военно-политическим руководством Азербайджана, грубые нарушения закрепленного в Уставе ООН принципа запрета на применение силы и на угрозу применения силы в отношении территориальной целостности.

Ожидаем от Совета Безопасности ООН безотлагательного рассмотрения создавшейся ситуации и осуществления вытекающих из ситуации действий.

Требуем от ОДКБ выполнения вытекающих из принятых по Договору о коллективной безопасности обязательств неотложных мер, направленных на защиту территориальной целостности Республики Армения.

Обращаемся к Российской Федерации – срочно реализовать обязательства, закрепленные Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской федерацией и Республикой Армения, для защиты территориальной целостности Республики Армения», - также говорится в заявлении.