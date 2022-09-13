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Армения

Минобороны: На отдельных участках армяно-азербайджанской границы ситуация продолжает оставаться крайне напряженной

Армянские военнослужащие на боевой позиции (архивная фотография).

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрела, противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении населенных пунктов Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи», - отмечается в сообщении.

«Предварительное число жертв в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии — 49, его уже обнародовал премьер-министр республики. После полной проверки данных Министерство обороны сообщит дополнительную информацию о количестве убитых и раненых.

Как уже было сказано, объекты гражданской инфраструктуры также подверглись обстрелу со стороны азербайджанских подразделений, в результате чего среди мирных жителей также есть раненые. Министерство обороны детально изучает опубликованные в азербайджанских Telegram-каналах видеоролики, связанные с армянскими военнослужащими. По ним также будут дополнительные разъяснения.

Министерство обороны продолжит регулярно выпускать официальные отчеты о дальнейшем развитии ситуации», - говорится в сообщении.

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