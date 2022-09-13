Раненых военнослужащих везут в Ереван

По информации Радио Азатутюн, на данный момент в ереванский медицинский центр «Эребуни» доставлены двое раненых военнослужащих, еще один находится в пути.

В медицинском центре «Мартуни» также отмечают, что к ним до сих пор привозят раненых солдат, а оттуда их также отправляют в Ереван.

Родители солдат, собравшиеся возле Центрального клинического военного госпиталя Еревана, ждут новостей о своих сыновьях.

«Одного привезли из Мартуни, другого из Джермука, третьего из Вардениса… Жду новостей», - сказал из родителей, попросив не снимать его на видеокамеру.

«Нам изнутри говорят, как там дети внутри, но у меня сердце разрывается», - сказал другой родитель, не пожелавший себя назвать, чей раненый сын был доставлен в госпиталь.

Полицейские и сотрудники больницы подходят к журналистам и просят их не проводить съемку. Родственники, собравшиеся возле здания госпиталя, с каждой въезжающей в больницу машиной скорой помощи подходят к воротам и пытаются выяснить, кто находится в машине.

Минздрав отказывается предоставлять какую-либо информацию. Связаться с пресс-секретарем Минобороны не удается.