С армянской стороны есть убитые и раненые – Минобороны

В ходе ночного брифинга пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян отметил, что в полночь азербайджанские ВС начали интенсивный обстрел армянских позиций в разных направлениях - Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханас. Он отметил, что удары наносятся и по объектам гражданским инфраструктурам.

«ВС в полном объеме выполняют стоящие перед ними задачи», - добавил пресс-секретарь министра.

Торосян опроверг утверждения азербайджанской стороны о том, что обстрел начала армянская сторона, отметив, что военно-политическое руководство Азербайджана готовило эту провокацию заранее, на протяжении последних дней.

Отметим, что после полуночи подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий по разным направлениям. Согласно сообщениям, азербайджанская сторона также использует БПЛА.

Как сообщил пресс-секретарь Минобороны, по положению на 5:00 ситуация на границе не изменилась, интенсивная перестрелка продолжалась.