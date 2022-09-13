Армения решила обратиться к РФ, ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении.

«В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении.