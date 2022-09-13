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Армения

Армения решила обратиться к РФ, ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности, в котором помимо членов Совета безопасности приняли участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении.

«В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении.

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