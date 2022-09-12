Кто станет 14-м мэром Еревана?

Кандидат в мэры от правящей партии Тигран Авинян, возможно, уже завтра получит кабинет в мэрии. Вопрос о его назначении заместителем мэра стоит на повестке дня завтрашнего заседания Совета старейшин Еревана. Следующей осенью он будет избран мэром, не сомневается его однопартиец, спикер парламента Ален Симонян. «Я уверен, что наш кандидат победит», - сказал он.

«Честный, искренний, справедливый. Обыкновенный гений». Сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян объявил имя кандидата партии на пост мэра - Рубен Ахвердян.

«Нужен кто-то, кто разбирается в городском хозяйстве. Я ничего не понимаю в городском хозяйстве, им откуда понимать?» - сказал Ахвердян, отметив, что хочет быть не мэром, а советником профессионального мэра. Ему не нравятся «ни старые воровские, ни новые желторотые». Он считает, что город находится в экологической катастрофе и тонет в многоэтажках.

Певец, известный своими песнями о Ереване, уверен, что и в роли советника сможет поднять бунт в системе управления города. «Кто-то ведь должен сказать «нет». Кто-то же должен сказать, что это уродство. Я бы хотел, чтобы человек, который будет руководить этим городом, немного прислушался ко мне и сказал «нет», и не боялся, и не брал денег», - сказал Ахвердян.



«Моя работа важнее, чем работа мэра, - сказал певец и повторил, что его кандидатура - это всего лишь тест. - Мне было очень важно устроить этот скандал, чтобы люди проснулись и поняли, кого они выбирают».

Оппозиция пока ничего не сообщала о своем участии в выборах в Совет старейшин Ереване и своем кандидате.

Хочет ли вернуться бывший мэр Айк Марутян? На этот вопрос он скоро ответит со сцены.



Партия «Гражданский договор», Европейская партия и партия «Сила Родины» - эти три политические силы в настоящее время являются претендентами на место в Совете старейшин Еревана со своими кандидатами в мэры.

«Партия предложила меня в качестве кандидата в мэры Еревана», - заявила на днях жена бизнесмена Тиграна Арзаканцяна русская по национальности Наталья Ротенберг.

Ее первое торжественное выступление на армянском языке стало поводом для дискуссий в Интернете, но Ротенберг непоколебима: «Дайте мне немного времени, и Наталья Сергеевна заговорит по-армянски».



У ереванцев есть разные предпочтения и даже новые предложения. Для госпожи Лауры лучшим выбором является Арман Татоян. Ее муж сначала не определился, затем очень быстро согласился с женой. «Очень правильный выбор. Мне тоже он очень понравился», - сказал мужчина.

У некоторых граждан есть очень конкретные ожидания. Один хочет, чтобы привели в порядок подземный переход на проспекте Маштоца, другой хочет, чтобы уличную торговлю не запрещали, третий говорит: «Разве этот Грачья [нынешний мэр Еревана Грачья Саргсян - ред.] не хороший? Очень хороший».



Есть и те, кто уже устал от этих повторяющихся выборов. «Даже женщины древнейшей профессии так часто не меняли свои перчатки, как они стали менять мэров», - сказал один гражданин.