Азербайджанская сторона вела огонь в направлении Кармир Шука и Тагаварда, повреждены жилые дома – омбудсмен Карабаха

Сегодня рано утром азербайджанская сторона обстреляла два населенных пункта в Нагорном Карабахе - Кармир Шука и Тагавард, повреждены жилые дома, сообщает омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Армия обороны об этом не сообщала.

Жители Кармир Шука проснулись от звуков выстрелов, а Нарине Саргсян и другие члены ее семьи обнаружили пробитой балконную дверь своего дома.

«Пуля прошла сквозь двери, вошла в дом, задела стену и упала возле стола», - сказала Саргсян.

В беседе с Общественным телевидением Нагорного Карабаха жители села высказали мнение, что их дома были специально обстреляны с азербайджанских позиций.

В общине Тагавард вследствие азербайджанского обстрела пострадал один дом, во дворе соседнего дома обнаружена пуля крупнокалиберного пулемета, сообщил омбудсмен. Пулю сфотографировали.

«Слава богу, пострадавших нет. Политика этнической чистки, проводимая Азербайджаном в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], имеет несколько инструментов, и один из этих инструментов является именно этот. Регулярные направленные или беспорядочные выстрелы с боевых позиций, расположенных вблизи мирных населенных пунктов, преследующие цель запугать и нарушить жизнь гражданского населения», - сказал Гегам Степанян.

В Баку поспешили назвать утверждения об обстреле Кармир Шука «ложью», вместо этого Минобороны Азербайджана уже 11-й день утверждает, что Вооруженные силы Армении ведут огонь в направлении азербайджанских позиций, что Минобороны Армении каждый день опровергает. Сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, опровергла факт обстрела азербайджанских позиций, расположенных в северо-западной части Карабаха.

Омбудсмен Карабаха напоминает, что в начале августа перед напряженностью на линии соприкосновения азербайджанская сторона также обвиняла армян в нарушении режима прекращения огня, это тот же почерк. «Перед любой эскалацией почти всегда предпринимаются одни и те же действия, я имею в виду подобные случаи: обстрелы в окрестностях мирных населенных пунктов, обвинения в адрес армянской стороны в информационном поле, будто бы армянская сторона прибегает к нарушениям», - сказал он.

В то время как омбудсмен избегает прогнозов, посол по особым поручениям Эдмон Марукян уверен, что Азербайджан планирует очередную пограничную провокацию. По словам Марукяна, именно с этой целью Минобороны этой страны уже более десяти дней делает ложные заявления о том, что армянские силы вели огонь на разных направлениях линии соприкосновения.

«Азербайджан организует лживую основу для информационной легитимации этой провокации. Все акторы международного сообщества, заинтересованные в армяно-азербайджанском мирном процессе и урегулировании нагорно-карабахского конфликта, должны очень внимательно следить и четко осознавать, что Азербайджан в очередной раз начал подготовительный процесс провокаций», - отметил посол по особым поручениям.

По словам Марукяна, целенаправленная международная реакция может предотвратить готовящуюся новую провокацию. Какими именно шагами, Марукян комментировать отказался.

Председатель Национального собрания Ален Симонян также не исключает провокаций на границах, по его словам, пограничная напряженность всегда следует или предшествует переговорам, которые, по его словам, тем не менее, продолжаются и не находятся в тупике.

«Они будут пытаться оказать давление по всем возможным направлениям, а мы во всех возможных направлениях предотвращали и будем предотвращать это давление и будем продвигать армянские интересы, интересы Армении и Арцаха. Наше восприятие и отношение - всегда внимательно следить и каждую минуту быть готовыми к любому развитию событий, пусть ни у кого не складывается впечатление, что мы думаем, что все вопросы решены», - сказал спикер НС.

В то время, как власти Армении заявляют, что в любой момент ждут провокации, Азербайджан в свою очередь участвует в проводимых в Турции военных учениях «Бесконечное братство-1». Кроме того, два дня назад министр обороны Азербайджана Закир Гасанов приказал подчиненным «всегда быть готовыми к немедленному и решительному предотвращению возможных провокаций со стороны армянских вооруженных сил в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе».

Армянские пользователи Twitter также заметили активность в воздушном пространстве Азербайджана. Вчера посредством сайта Flight radar, фиксирующего движение самолетов, они обнаружили турецкие и белорусские военные самолеты, приземлившиеся в Азербайджане.