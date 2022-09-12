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Политика

Осенняя сессия парламента Армении началась без оппозиционных фракций

Началась четвертая сессия Национального собрания Армении восьмого созыва.

Парламентская оппозиция в заседаниях не участвует. В пятницу оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» заявили, что продолжат политический бойкот.

Оппозиция начала бойкотировать заседания Национального собрания в мае, после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о понижении требований по статусу Нагорного Карабаха. Оппозиция в течение нескольких недель проводила уличные акции протеста, и лишь изредка ее представители приходили в парламент.

В правящей фракции «Гражданский договор» пригрозили, но в итоге не начали процесс лишения оппозиционеров их мандатов, не исключая, впрочем, что они могут сделать это и в ходе текущей сессии, если отсутствие представителей оппозиции продолжится.

Отметим, что в повестке дня осенней сессии парламента 45 вопросов, в том числе вопрос об избрании судей Конституционного суда. Кандидатами являются Седа Сафарян и Оваким Овакимян.

Срок полномочий исполняющих обязанности судей Аревик Петросян и Ашота Хачатряна истекает в декабре этого года, и правительство и офис президента выдвинули новых кандидатов.

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