Политолог не исключает, что Азербайджан в ближайшие дни прибегнет к военным провокациям

Отметим, что Азербайджан уже более недели заявляет о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении позиций азербайджанских вооруженных сил.

«Министерство обороны распространило утром сообщение, назвав сообщение азербайджанской стороны дезинформацией», - отметил Арам Торосян.

В сегодняшнем сообщении азербайджанская сторона упомянула позиции в Кельбаджаре. Недалеко от них в Армении расположена община Верин Шоржа. Глава общины Артем Ераносян заверил Радио Азатутюн, что выстрелов в этом районе не было слышно. «Жители села работают в поле, убирают пшеницу, в случае обстрела его было бы невозможно не услышать», - отметил он.

Азербайджан со 2 сентября ежедневно распространяет сообщения об обстрелах с армянской стороны и о напряженности вдоль границы. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня приказал армии «всегда быть в готовности к немедленному и решительному предотвращению возможных провокаций со стороны вооруженных сил Армении в Карабахе и на азербайджано-армянской границе».

Как сообщают азербайджанские СМИ, на созванном Гасановым совещании присутствовали командиры всех воинских частей, в том числе командиры воинских частей, дислоцированных в районах, занятых азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.

«Мы следим за совещаниями, которые проходят в Министерстве обороны Азербайджана, по этому поводу у нас нет никаких комментариев», - отметил Торосян.

Отметим, что ранее на этой неделе в результате обстрела с азербайджанской стороны был убит солдат-срочник армянской армии.

Политолог Тигран Григорян считает, что Азербайджан готовится к военной эскалации, тем самым вынуждая Армению выполнить свое главное требование – разоружить армянские силы в Нагорном Карабахе.

«Если вы помните, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в июле заявил, что некоторые армянские вооруженные формирования покинут Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в сентябре… Вероятно, речь шла о военной технике Армии обороны. Полагаю, посредством эскалации Азербайджан пытается форсировать этот процесс. Думаю, к сожалению, да, Азербайджан в ближайшие дни прибегнет к военной провокации», - отметил Григорян.

По мнению политолога, властям Армении необходимо восстанавливать армию. Но шагов в этом направлении, как отметил он, пока не делается.

«Можно было предпринять какие-то предметные шаги. Но мы видим, что власти сидят и работают над сближением позиций с каким-то международным сообществом. Я не вижу реальных шагов, которые бы были предприняты по восстановлению вооруженных сил. Что-то можно было сделать, но я не вижу, чтобы что-то было сделано», - подчеркнул он.

По словам Тиграна Григоряна, визит в регион американского сопредседателя Минской группы Филипа Рикера также не будет иметь значения в вопросе сдерживания азербайджанской агрессии. Новоназначенный сопредседатель с четверга находится в Ереване, откуда вылетает в Тбилиси и Баку.

Сегодня американский дипломат встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой.