В Ереване вновь опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Республики Армения.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА», - говорится в сообщении.
Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 9 сентября подразделения ВС Армении якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны, не соответствует действительности.
Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Республики Армения.
«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА», - говорится в сообщении.
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