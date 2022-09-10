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Карабах

В Ереване вновь опровергают сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 9 сентября подразделения ВС Армении якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны, не соответствует действительности.

Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Республики Армения.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА», - говорится в сообщении.

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